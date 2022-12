Reprodução: youtube/cnn - 13/12/2022 Aloizio Mercadante

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) anunciaram nesta terça-feira (13) os resultados do governo de transição, coordenado pelo pessebista, por Aloizio Mercadante e pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) .

Mercadante declarou que há 23 páginas de sugestão de revogações relacionadas aos atos do atual governo de Jair Bolsonaro (PL) . O relatório será encaminhado a cada ministro, segundo o coordenador.

"Só de "revogaço" tem 23 páginas. Estamos passando por uma peneira bem fina para poder avaliar as implicações de cada medida e tudo isso agora vai para os ministros que vão reanalisar o que está ali e decidir junto com o presidente o que está revogado e as medidas preliminares para este início de governo", disse Mercadante.

Ainda, Alckmin também falou sobre os voluntários que auxiliaram na transição. Ele classificou a comissão como "participativa, técnica e transparente" e comparou este processo transitório com o do atual governo.

"Interessante comparar com o governo que está sainte. O sainte teve 233 participantes, nós tivemos mais de 5 mil. Eles nomearam 43 dos cargos que a lei estabelece, nós nomeamos 22. Então foi metade do gasto e a participação muito, muito maior como compromisso social ao nosso país".

Já o presidente Lula classificou os resultados da transição como um estrago do governo de Jair Bolsonaro.

"Tivemos uma radiografia perfeita do estrago que foi feito nesse país. A palavra correta é estrago", disse o presidente eleito.

