Reprodução/Multshow Pabllo Vittar levantou bandeira com rosto de Lula após show no Lollapalooza

Após o anúncio dado nesta quarta-feira (30), sobre a organização de um festival para celebrar a posse do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , Rosângela da Silva, a Janja , confirmou 18 nomes que participarão do evento.

A celebração foi intitulada de "Festival do Futuro" e ocorrerá no dia 1 de janeiro, em Brasília , às 18h30, após a solenidade da posse. O evento ainda terá dois palcos, chamados de Gal Costa e Elza Soares.

"Estamos preparando uma grande festa para comemorar a posse do

@LulaOficial presidente! O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano. Em 01/01/23, a alegria vai tomar posse", escreveu Janja no Twitter.

Veja os nomes confirmados:

Pabllo Vittar

Baiana System

Duda Beat

Gaby Amarantos

Martinho da Vila

Gilsons

Chico César

Luedji Luna

Teresa Cristina

Fernanda Takai

Johnny Hooker

Marcelo Jeneci

Odair José

Otto

Tulipa

Almério

Maria Rita

Valesca Popozuda

A esposa de Lula disse ainda que tentou contato pessoalmente com Chico Buarque, Caetano Veloso, Ludmilla e Emicida, mas ainda não teve a confirmação.

Diplomação

Antes da posse de Lula, haverá a cerimônia da diplomação marcada para o dia 12 de dezembro , às 14h, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A diplomação oficializa o resultado das urnas que elegeu Lula com 50,9% dos votos. Após o ato, o político estará apto a exercer o mandato. Os documentos serão assinados pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes.

