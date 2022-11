Reprodução / CNN Brasil - 10.11.2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) informou nesta terça-feira (29) que a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) acontecerá no dia 12 de dezembro às 14h.

A cerimônia da entrega do diploma oficializa o resultado das urnas que elegeu Lula com 50,9% dos votos . Após a diplomação, o político estará apto a exercer o mandato. Os documentos serão assinados pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes.

Até o dia 9 de dezembro, as contas da coligação vitoriosa (PT e PSB) serão julgadas e relatadas pelo ministro Ricardo Lewandowski.

Nas eleições passadas, os vencedores também foram diplomados em dezembro. O atual presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice, Hamilton Mourão, foram diplomados no dia 10 de dezembro. Em 2014, a cerimônia de Dilma Rousseff e Michel Temer foi no dia 18 de dezembro.

