Reprodução - 28.03.2022 O governador eleito do RS, Eduardo Leite (PSDB)

O PSDB anunciou nesta quarta-feira (30) que Eduardo Leite será o próximo presidente nacional do partido. O governador eleito do Rio Grande do Sul passará a ocupar o cargo da Executiva Nacional tucana a partir do começo de fevereiro. A legenda também iniciará um planejamento para definir quais pautas serão defendidas pela próxima gestão.



“No dia 2 de fevereiro do próximo ano, quinta-feira, com a posse do novo Congresso, iniciaremos os trabalhos da nova Executiva Nacional do PSDB. A presidência do partido será transmitida ao governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite”, diz comunicado publicado pelo PSDB nas redes sociais.

“Na próxima semana daremos início ao compartilhamento de decisões para o planejamento da futura gestão. Nesse período construiremos uma representação coletiva para a próxima Executiva”, acrescenta o texto assinado pelo atual presidente nacional do partido, Bruno Araújo.

Leite passou a ser cogitado para comandar o PSDB desde a desistência de João Doria da corrida presidencial. O futuro governador gaúcho cogitou concorrer ao cargo de presidente da República, mas foi aconselhado a trabalhar para retornar ao Palácio do Piratini, aceitar cuidar da sigla tucana para reorganizá-la e, quem sabe, se lançar como candidato em 2026.

Com o fim das eleições 2022, o PSDB fez a menor bancada da sua história na Câmara, não elegeu nenhum senador, perdeu o governo de São Paulo, principal estado do Brasil, além de não ter tido candidato na disputa pela presidência da República.

Os maus resultados respingaram em Bruno Araújo. Na avaliação interna feita por lideranças tucanas, o presidente nacional do partido não se posicionou diante da polarização. Uma ala defendia que a legenda embarcasse na campanha de Jair Bolsonaro (PL), enquanto outro grupo queria a adesão a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Araújo também foi considerado um comandante fraco ao não insistir com a candidatura de João Doria. Muitos que defendiam a terceira via acreditam que o empresário seria mais competitivo que Simone Tebet (MDB).

Eduardo Leite terá muitos desafios

O futuro presidente do PSDB terá como principal missão colocar o partido novamente como um dos protagonistas da política nacional. A sigla era tratada como a maior força do país, junto com o PT, tanto que venceu as eleições presidenciais de 1994 e 1998, além de ter alcançado o segundo turno em 2002, 2006, 2010 e 2014. Além disso, os tucanos comandaram o estado de São Paulo por 28 anos seguidos.

Leite terá que trabalhar para formar novas lideranças, ter um bom desempenho nas eleições municipais, principalmente nas capitais do país, para chegar forte em 2026.

