Janja durante entrevista ao Fantástico

A futura primeira-dama Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja , afirmou que pode ter uma sala no Palácio do Planalto , seguindo o exemplo de outras esposas de presidentes. Ela relatou que tem debatido o assunto com a equipe de transição do governo Lula .



Na sua primeira gestão, o presidente eleito retirou dois assessores de seus locais de trabalho para que Marisa Letícia, ex-primeira-dama, pudesse ter uma sala mais ampla. Apesar de discreta, a ex-esposa de Lula gostava de participar de assuntos relacionados ao governo federal.

Em entrevista ao Fantástico, que foi disponibilizada na íntegra na versão podcast, Janja foi perguntada se trabalharia no Palácio do Planalto. Ela relatou que “possivelmente terá uma sala” para poder realizar suas atividades “Possivelmente eu queira ter uma sala até para ficar próxima dele (Lula) e para facilitar as coisas também”, explicou.

Ela também contou que não consegue imaginar seu dia-a-dia em casa, enquanto o marido saia para trabalhar. O principal objetivo dela é participar ativamente das decisões do governo federal.

“Isso vai ser difícil acontecer porque não é da minha personalidade. A gente vai estar junto. Vou estar do lado dele, boa parte do tempo, contribuindo no que eu puder contribuir. Obviamente, primeira-dama não tem uma função, mas eu posso ter algumas responsabilidades”, comentou.

Janja quer ser uma primeira-dama diferente

A atual primeira-dama Michelle Bolsonaro trabalha no Palácio do Planalto, tendo uma sala no terceiro andar. O espaço disponível para ela fica muito próximo do gabinete presidencial.

Durante a gestão de Michel Temer (MDB), o mesmo local foi disponibilizado para Marcela Temer. No entanto, ela optou por não ocupar o espaço. À época, a ex-primeira-dama foi criticada por ser capa de uma revista que dizia que suas funções eram ser “bela, recatada e do lar”.

No primeiro governo Lula, Marisa Letícia ocupou uma sala no palácio, mas trocou de local sete meses depois. Ela ganhou um espaço ainda mais próximo do gabinete presidencial.

