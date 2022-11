CBMSC/divulgação Deslizamento na BR-376, no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (30) que a concessionária Arteris Litoral Sul, empresa administradora da concessão da BR-376, seria responsavel pelaliberação de tráfego, em Guaratuba, no litoral do estado, onde foi registrado deslizamento de terra na segunda-feira (28).

Ao menos duas pessoas morreram e estima-se que 30 estão desaparecidas após o deslizamento na BR-376, Guaratuba, no litoral do Paraná, nessa segunda-feira (28).

Nesta quarta (30), o Corpo de Bombeiros informou que pelo menos 16 carros foram arrastados pela lama com o episódio. O número exato de vítimas , porém, ainda é incerto, já que há dificuldade para saber quantas pessoas estavam dentro de cada um dos veículos que estavam no local.

A concessionária ainda não se pronunciou sobre a alegação da Polícia Rodoviária Federal.

Esta matéria está em atualização*

