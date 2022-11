Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 12/09/2022 Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira

Os partidos PT, PV, PCdoB e PSB anunciaram nesta terça-feira (29) apoio à reeleição de Arthur Lira (PP-AL) como presidente da Câmara dos Deputados . Somadas, as quatro legendas totalizam 94 deputados em 2023.

Em entrevista coletiva, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) afirmou que a decisão foi tomada em consenso.

"Nós decidimos pelo apoio à reeleição do presidente Arthur Lira, compreendendo que nós temos uma agenda de país, de reconstrução do Brasil. O próprio presidente Arthur Lira foi o primeiro a reconhecer a legitimidade das urnas, do voto popular, e nós entendemos que é fundamental essa estabilidade institucional. E que é possível construir um bloco de governo que possa dar ao país, ao presidente Lula, estabilidade, governabilidade e uma base sólida", afirmou o parlamentar.

Além do PT, PV, PCdoB e PSB, outros dez partidos já registraram apoio a Lira, veja:

União Brasil (59 deputados em 2023)

PP (47 deputados em 2023)

Republicanos (41 deputados em 2023)

PDT (17 deputados em 2023)

Podemos (12 deputados em 2023)

PSC (6 deputados em 2023)

Patriota (4 deputados em 2023)

Solidariedade (4 deputados em 2023)

PROS (3 deputados em 2023)

PTB (1 deputado em 2023)

Formalmente, o candidato à reeleição na Casa já conta com o apoio de cerca de 300 deputados. Além disso, o número deve crescer. O PL, partido do atual presidente Jair Bolsonaro, com 99 deputados e PSD, com 42, também sinalizaram apoio a Lira na disputa.

Aliel Machado(PV-PR), líder do PV na Câmara disse que Lira tem “compromisso com a pauta que venceu a eleição” e “respeito à democracia e às instituições”.

Segundo o deputado Felipe Carreras (PSB-PE), líder do PSB na Câmara a partir de fevereiro, "a mensagem que a gente quer passar é de unidade, de paz, de pacificação política".

Eleição

A eleição acontece em fevereiro de 2023, para um mandato de dois anos. Para vencer, é necessário ter o apoio da maioria absoluta dos votantes, desde que haja um quórum mínimo de 257 deputados.

Em 2021, Lira foi eleito em primeiro turno, com 302 votos, após ser apoiado por 11 partidos. O membro do PP ainda não tem concorrente para a eleição.

Além da presidência da Câmara, parlamentares também disputam dez cadeiras na Mesa: duas vice-presidências e quatro secretarias (com quatro vagas titulares e quatro suplentes).

