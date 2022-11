Reprodução Rede Social 29/11/22 Presidente eleito, Lula, com Kristinn Hrafnsson, editor-chefe do “WikiLeaks”; à direita, o embaixador da organização Joseph Farrell

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou, nesta segunda-feira (28) com Kristinn Hrafnsson, editor-chefe do WikiLeaks, e com Joseph Farrell, embaixador da organização.

Em seu perfil no Twitter, Lula disse ter sido informado da “situação de saúde e da luta por liberdade de Julian Assange”, fundador do site.

“Lula, ele próprio um ex-prisioneiro político, há muito fala abertamente sobre a ilegalidade da prisão de Julian Assange e a tentativa de extradição pelos Estados Unidos”, afirma a nota do WikiLeaks.

Assange tem 18 acusações de espionagem nos Estados Unidos. Ele divulgou documentos secretos com informações diplomáticas e de atividades militares norte-americanas.

O jornalista foi preso em Londres, em 2019, depois de passar 7 anos na Embaixada do Equador. Em junho deste ano, a justiça do Reino Unido autorizou a extradição de Assange aos EUA. Ele pode ser condenado a até 175 anos de prisão.

Além do encontro com Lula, os integrantes do WikiLeaks vão, nesta terça-feira (29), ao Congresso para serem recebidos pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, o senador Humberto Costa (PT-PE), e discursarão em plenário da Câmara.

