Reprodução: youtube - 21/10/2022 Tarcísio de Freitas, eleito governador de São Paulo nas eleições 2022

A Assembleia Legislativa de São Paulo ( Alesp ) aprovou nesta terça-feira (29) o aumento de salário do próximo governador paulista, o vice e secretários de Estado em 50%. Diante disso, o governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) pode receber R$ 34,5 mil a partir de janeiro de 2023. O governador atual, Rodrigo Garcia (PSDB) recebe R$ 23 mil.

Felício Ramuth (PSD), eleito vice-governador, terá o salário de R$ 32,8 mil. Os secretários do Estado receberão R$ 31,1 mil. A mudança, no entanto, ainda não foi implementada e segue para a sanção de Garcia.

Mesa Diretora da Casa alega que a remuneração está sem reajuste desde 2019 devido ao congelamento do teto.

O aumento de 50% faz referência direta ao teto do funcionalismo. Com ele, vários funcionários ligados ao governador de São Paulo terão uma mudança no pagamento, o que irá acarretar num impacto financeiro de R$ 1,5 bilhão, segundo o tucano.

O Projeto de Lei foi aprovado com 56 votos a favor e 6 contra na Alesp. Deputados do PSOL e do Novo, e a deputada Janaína Paschoal (PRTB) votaram contra o reajuste.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.