Um padre tirou a batina, jogou as vestes sobre o púlpito e abandonou a missa na Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Nerópolis, região metropolitana de Goiânia (GO). O caso aconteceu no último domingo (6), após uma discussão política dentro da igreja, e foi registrado em vídeo pelas pessoas que estavam no local.

Nas imagens, é possível ver o momento em que, durante a discussão , o padre pede silêncio e, quando uma responde, ele diz: "É? Então beleza. Vocês não precisam de padre. Então, estou deixando a paróquia". Em seguida, ele deixa o microfone em cima de uma mesa e caminha até o púlpito, onde tira a batina . Depois, ele se retira do local.

Um fiel que preferiu não se identificar disse ao portal TNOnline que o sacerdote teria ficado irritado durante a cerimônia após notar algumas pessoas fazendo o símbolo do "L" com as mãos, em sua direção.

Segundo outra testemunha, ele já teria entrado no salão principal zangado e pedindo que quem tivesse votado no presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições se retirasse.

Nesta segunda-feira (7), a Diocese de Anápolis divulgou uma nota de esclarecimento sobre a situação e disse "lamentar profundamente o episódio".

De acordo com o comunicado, o Bispo diocesano está acompanhando pessoalmente o ocorrido e "tomará as devidas providências".

"Reiteramos a posição não partidária da Igreja e repudiamos qualquer ato de intolerância. Rogando ao Senhor Deus pela unidade e a paz, a Diocese de Anápolis convida os fiéis a rezar pelo sacerdote e pela comunidade", afirma o texto.

De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula foi eleito à presidência no domingo (30) com 57.259.504 votos (48,43%) . Derrotado nas urnas, o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), somou 51.072.345 votos (43,20%).

Desde a redemocratização, essa é a nona eleição. Pela primeira vez, o presidente em exercício não foi reeleito, desde 1998 , quando foi instituída a possibilidade de um segundo mandato na Constituição Federal.

Outro dado histórico, como apontou o iG , é que, desde 1989, os líderes das pesquisas de intenção de voto sempre terminaram eleitos . Além disso, Lula alcançou a maior quantidade de votos para um presidente da República eleito .

