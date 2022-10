Reprodução Twitter 02/10/22 Vídeo: Homem quebra urna eletrônica em Goiânia

Um homem foi filmado quebrando uma urna eletrônica no Colégio Master, em Goiânia, na tarde deste domingo (2). A Polícia Militar (PM) foi acionada para conter o rapaz. Uma nova urna foi colocada no local. Veja o vídeo:

O CARA QUEBRANDO A URNA NA PAULADA BICHO pic.twitter.com/ul829ql75I — Danzinho Lula da Silva 13 (@DaniloohD) October 2, 2022

A Polícia Militar (PM) foi acionada para a ocorrência e o suspeito foi levado para a sede da Polícia Federal (PF), onde deve prestar esclarecimentos sobre os motivos do ataque.

