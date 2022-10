Reprodução/Band - 28.08.2022 Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República na noite desse domingo (30)

Na noite de ontem, foi confirmada a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições 2022 contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) . Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista alcançou 60.345.999 votos (50,90%) e Bolsonaro (PL), 58.206.354 votos (49,10%).

Os números divulgados pela Justiça Eleitoral mostram que, apesar do resultado, os candidatos 'venceram' a disputa nas cidades onde nasceram.

É importante destacar que os candidatos mais votados em cada cidade não foram necessariamente eleitos, já que as eleições eram de âmbito estadual e nacional.

Em Caetés , no interior de Pernambuco , onde Lula nasceu, ele foi o candidato mais votado para a presidência. O petista teve 12.668 votos, o equivalente a 90,82% dos votos totais da cidade. Já Bolsonaro, recebeu 1.281 votos, ou seja, 9,18%.

No segundo turno, Lula teve mais votos que no primeiro, quando somou 12.467 (89,70%) e o atual mandatário, 1.092 votos (7,86%).

No município, 5,86% dos eleitores votaram em branco ou nulo para o cargo.

Já onde o presidente Bolsonaro nasceu, em Glicério (SP), ele foi o mais votado, segundo os dados. No município, o mandatário recebeu 1.678 votos, o equivalente a 57,98% do total, e Lula, atingiu 1.216 votos, o equivalente a 42,02% dos votos.

Em Glicério aconteceu o mesmo que em Caetés, mas com Bolsonaro. O chefe do Executivo teve mais votos na cidade no segundo turno das eleições que no primeiro, quando recebeu 1.556 votos (54,16%). Já Lula, teve mais votos na primeira rodada, quando registrou 1.178 votos (41%).

No local, 4,49% dos eleitores votaram em branco ou nulo para presidente.

Abstenções caem

Segundo os dados da Justiça Eleitoral, a abstenção no segundo turno, de 20,58%, foi, pela primeira vez, menor que no primeiro turno, quando o registrado foi 20,95% . Além disso, o número de pessoas que não foi votar é o mais baixo desde 2006, com 32,2 milhões de pessoas.

Números históricos

Os números desta eleição foram históricos. Lula alcançou a maior quantidade de votos para um presidente da República eleito desde a redemocratização do país, quando foram estabelecidas disputas eleitorais em dois turnos .

Desde a 1989, esta é a nona eleição. Pela primeira vez, o presidente em exercício que tentou a reeleição não terminou eleito . Outro dado histórico é que, como apontou o iG , os líderes nas pesquisas sempre terminaram eleitos .

Até agora, o atual presidente derrotado nas urnas não se manifestou sobre o resultado do pleito e não cumprimentou Lula pela vitória . Há uma expectativa de que Bolsonaro se pronuncie nesta segunda-feira (31).

