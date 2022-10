Tomaz Silva/Agência Brasil - 30/10/2022 Número de abstenções no 2º turno foi menor que no 1º pela primeira vez

A abstenção no segundo turno das eleições 2022 — que chegou a 20,58% — foi, pela primeira vez, menor que no primeiro turno, quando o registrado foi 20,95%, com pouco mais de 32,7 milhões de eleitores. Além disso, o número de pessoas que não foi votar é o mais baixo registrado desde 2006, com 32,2 milhões de pessoas.

Já os eleitores que votaram em branco neste segundo turno somam 1,7 milhão (1,43% do total), menor que o registrado na segunda rodada de votação da última eleição , em 2018.

Em relação às pessoas que anularam o voto, o número chegou a 3,9 milhões, ou seja, 3,16% do total. O percentual também é bem menor do que os 7,43% do segundo turno de 2018 .

Quando se soma todos os votos nulos, brancos e as abstenções, 37,6 milhões de brasileiros não escolheram nenhum dos candidatos, isto é, 24% do total.

De acordo com as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 60.345.999 votos (50,90%) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), 58.206.354 votos (49,10%) .

Segundo a proporção, os eleitores que estão no exterior foram os responsáveis pela maior abstenção.

Em relação aos estados, o Acre e o Amapá lideram o ranking, com 28,4% e 27,1% de abstenções , respectivamente. Já os com a menor taxa, são a Paraíba e o Distrito Federal, ambos com 16,7%.

Vitória de Lula

O atual mandatário derrotado nas urnas ainda não se manifestou sobre o resultado do pleito.

Nesta segunda-feira (31), Bolsonaro saiu do Palácio do Alvorada às 9h25 da manhã . O chefe do Executivo manteve o silêncio ao sair acompanhado de um dos filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), e do candidato a vice-presidente em sua chapa nas eleições de 2022, o general Braga Netto.

Desde a redemocratização, essa é a nona eleição. Pela primeira vez, o presidente em exercício que tentou a reeleição não terminou eleito . Outro dado histórico é que, como apontou o iG , os líderes nas pesquisas sempre terminaram eleitos .

