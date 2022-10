Marcos Corrêa/PR Jair Bolsonaro chorando

Após a derrota nas urnas nas eleições presidenciais deste domingo (30) , o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), ainda não se pronunciou sobre o resultado da disputa, e sequer cumprimentou o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ), mantendo o silêncio.

A vitória Lula nas eleições provocou a primeira derrota política do mandatário em sua carreira e interrompe uma trajetória de 33 anos na vida pública . Bolsonaro obteve 57 milhões de votos (49,1%), enquanto o petista teve mais de 59 milhões de votos (50,9%).

Inacessível até para os aliados, o presidente se mantém isolado no Palácio do Alvorada, em Brasília, até amanhã desta segunda-feira (31). O mandatário, que se mantinha confiante na vitória, recusou, inclusive, a receber ministros, parlamentares e pastores após o resultado do pleito.

O assessor do gabinete pessoal dele no Palácio do Planalto, José Vicente Santini, e o publicitário da campanha Sérgio Lima tentaram se encontrar com o chefe do Executivo, mas receberam uma negativa e não foram recebidos. O mesmo ocorreu com os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) Fábio Faria (Comunicações) e Adolfo Saschida (Minas e Energia).

Após a divulgação do resultado oficial um comboio de carros voltou, às 21 horas, para o Palácio Alvorada e a bandeira do Brasil foi asteada, o que sinalizava que o presidente tinha retornado ao local, logo depois, às 22 horas, as luzes foram apagadas.

Familiares e apoiadores do presidente também mantiveram silêncio e não se pronunciaram sobre o resultado da disputa nas redes sociais. O filho do chefe do Executivo Eduardo Bolsonaro (PL-SP) estava com o pai, no Alvorada, após a confirmação da derrota para o petista Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

Há uma expectativa de que Bolsonaro se pronuncie nesta segunda-feira (31) reconhecendo o resultado.

