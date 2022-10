Reprodução - 28.03.2022 O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB)

O governador eleito no Rio Grande do Sul , Eduardo Leite (PSDB) , afirmou que irá participar dos debates nacionais juntamente com outros chefes de estado e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023. Após a vitória no segundo turno das eleições , o petista reafirmou que um dos primeiros compromissos do próximo ano será se reunir com todos os governadores do Brasil.

"Estou fortemente atento com o meu coração e os meus olhos sob o Rio Grande do Sul e é claro que vou participar do debate nacional e das discussões nacionais", disse o tucano em entrevista à CNN nesta segunda-feira (31).

Em relação às manifestações contra a eleição de Lula que ocorrem nesta segunda-feira (31), Leite afirmou que a oposição não pode "trancar estradas, não podem trancar as passagens das pessoas e devem sobretudo respeitar a decisão das urnas, o povo manifestou pelas urnas o que deseja para o país".

Sobre a permanência no Partido da Social Democracia Brasileira, Leite afirma que irá discutir o que houve durante essas eleições junto com Raquel Lyra, eleita governadora de Pernambuco e Eduardo Riedel, eleito governador do Mato Grosso do Sul no último domingo.

"Vamos discutir sobre esse processo eleitoral que evidentemente foi de muita pressão pela eleição polarizada nacional, nesta guerra política que o país enfrentou e que pressionou especialmente o campo do centro", disse Leite.

Ele acrescentou que deve continuar na legenda. "Eu sim pretendo ficar no PSDB e pretendo fortalecer não apenas o PSDB, mas conversando com outras agremiações partidárias teremos a força deste centro".

O PSDB tem se desfeito na política, visto que não conseguiu eleger um governador em São Paulo, estado que comandava há 28 anos. Na Câmara Federal, o partido encolheu e elegeu só 13 parlamentares, o menor número de sua história (ele tem 24 deputados federais hoje).

O tucano venceu o segundo turno das eleições na corrida pelo governo gaúcho. Leite teve 57,12% (3.687.126) dos votos. O adversário Onyx Lorenzoni (PL) alcançou 42,88% (2.767.786) dos votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No primeiro turno, o liberal teve 37,5% dos votos válidos e Leite alcançou 26,8%. O candidato do PT, Edegar Pretto ficou bem próximo do tucano no primeiro pleito, alcançando 26,7% dos votos. A diferença entre eles foi de pouco mais de 2 mil votos.

Eduardo Leite

Eduardo Leite nasceu em Pelotas (RS), tem 37 anos e foi vereador e prefeito do município em que nasceu. Entre 2019 e 2022 ele governou o estado do Rio Grande do Sul. Renunciou neste ano para concorrer à Presidência da República, mas não foi escolhido para a disputa pelo partido que é membro, o PSDB. Além do MDB e do PSD, o tucano é apoiado pelo Cidadania, que compõe federação com o PSDB, União Brasil e Podemos.

