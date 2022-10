Reprodução: Twitter / @emmanuelmacron Conversa entre os líderes foi registrada em vídeo e publicada nas redes sociais

O presidente da França, Emmanuel Macron , telefonou para o presidente eleito Lula (PT) na tarde desta segunda-feira (31) e parabenizou o petista pela vitória no segundo turno das eleições . A conversa foi registrada em vídeo e publicada nas redes sociais do chefe do Executivo francês.

No telefonema, Lula afirma que o país está vivendo um "dia muito feliz" porque os brasileiros tinham conseguido "resgatar a democracia". Macron diz, então, que estava "esperando por esse momento com muita impaciência". Ele menciona estar satisfeito por "relançar a parceria estratégica à altura da história" entre França e Brasil.

A relação entre os dois países vinha estremecida desde 2019, quando Bolsonaro fez um comentário sobre a primeira-dama da França. Em resposta a um usuário que zombou da aparência de Brigitte Macron, o presidente em exercício respondeu "Não humilha cara. Kkkkkkk". Ele apagou o comentário depois.

À época, Macron afirmou que Bolsonaro foi "extraordinariamente desrespeitoso". Ele disse também que esperava que o povo brasileiro tivesse um "presidente que se comporte à altura".

Após a repercussaõ do caso, a hashtag #PardonBrigitte, levantada em solidariedade à primeira-dama francesa, ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. A mensagem, que em francês significa "perdão, Brigitte", foi replicada por políticos e personalidades brasileiras.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .