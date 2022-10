Reprodução - 28.03.2022 O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB)

O candidato Eduardo Leite (PSDB) venceu o segundo turno das eleições na corrida pelo governo do Rio Grande do Sul . Com mais de 89% das urnas apuradas, o tucano teve mais de 57% dos votos. O adversário Onyx Lorenzoni (PL) alcançou mais de 42% dos votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No primeiro turno, o liberal teve 37,5% dos votos válidos e Leite alcançou 26,8%, segundo o TSE. O candidato do PT, Edegar Pretto ficou bem próximo do tucano no primeiro pleito, alcançando pouco mais de 26,7%. A diferença entre eles foi de pouco mais de 2 mil votos.

Eduardo Leite (PSDB)

Eduardo Leite nasceu em Pelotas (RS), tem 37 anos e foi vereador e prefeito do município em que nasceu. Entre 2019 e 2022 ele governou o estado do Rio Grande do Sul. Renunciou neste ano para concorrer à Presidência da República, mas não foi escolhido para a disputa pelo partido que é membro, o PSDB. Além do MDB e do PSD, o tucano é apoiado pelo Cidadania, que compõe federação com o PSDB, União Brasil e Podemos.

Onyx Lorenzoni (PL)

Onyx Lorenzoni nasceu em Porto Alegre (RS), tem 67 anos e foi deputado estadual, ministro do Trabalho e Previdência Social do Brasil, da Casa Civil, da Cidadania e ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, no governo de Jair Bolsonaro (PL). Atualmente ele exerce o quinto mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Sul.



O que faz um governador?

Os governadores têm um mandato de quatro anos, podendo se reeleger por mais quatro anos. Eles representam o Poder Executivo estadual, são responsáveis por administrar o estado em ações políticas e jurídicas. É também função do governador decidir sobre investimentos públicos, implantar políticas públicas e zelar pela qualidade do serviço público local. Nestas eleições de 2022, serão escolhidos 27 governadores.

