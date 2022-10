Reprodução Eduardo Riedel é o novo governador do Mato Grosso do Sul

O ex-secretário estadual Eduardo Riedel (PSDB) foi eleito neste domingo (28) governador do Mato Grosso do Sul no segundo turno das eleições 2022. Com 100% das urnas apuradas, Riedel teve 56,90% dos votos válidos, o que representa 808.210 dos votos, contra 43,10% do deputado federal Capitão Contar (PRTB), que obteve 43,10%, 612.113 votos.

Apoiado pelo atual governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o tucano garantiu que ampliará os benefícios sociais do atual governo. Uma das suas propostas, por exemplo, saltar de R$ 300 para R$ 450 o Vale Renda.



Eduardo também disse por diversas vezes que prosseguirá com o programa que subsidia o pagamento da conta de energia elétrica. Atualmente, o projeto atende 152 mil famílias em situação de vulnerabilidade. A intenção é alcançar mais pessoas que enfrentam dificuldades para pagar a conta de luz.

Outra defesa feita por ele na área social é a criação de um programa chamado tarifa social zero para o transporte. Qualquer cidadão que tiver em situação de vulnerabilidade poderá participar do projeto, que atenderá os principais municípios de Mato Grosso do Sul.

Eduardo, que é empresário do agronegócio, garantiu que trabalhará para apaziguar os conflitos fundiários entre indígenas e produtores rurais. Ele relatou que os dois lados estão sendo prejudicados por uma política mal feita no país.

Para combater o discurso anticorrupção de Contar, Riedel se colocou como uma novidade na política, apesar de ter sido secretário no estado. Ele afirmou que nunca concorreu a um cargo público e é ficha limpa.

No primeiro turno, recebeu o apoio formal da senadora reeleita e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PL) e se coligou ao partido do presidente Jair Bolsonaro (PL). Porém, o chefe do executivo federal pediu voto para o Capitão Contar no debate da Globo, na última semana do primeiro turno.

O clima ficou pesado e Cristina precisou intervir para impedir um rompimento. Logo no início do segundo turno, o presidente disse que estava neutro na disputa e desejou boa sorte aos dois candidatos.

Ele passará a comandar Mato Grosso do Sul a partir de 1° de janeiro de 2023 e seguirá no cargo até 31 de dezembro de 2026.

Quem é Eduardo Riedel

Eduardo Riedel, de 53 anos, nasceu no Rio de Janeiro (RJ). Ele é empresário do ramo do agronegócio e se formou em Ciências Biológicas com mestrado em Zootecnia e Gestão Empresarial e Gestão Estratégica.

Ele foi convidado por Azambuja para ser secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, cargo que ocupou por seis anos. Ele também foi secretário estadual de Infraestrutura, função que seguiu até abril deste ano, quando renunciou para concorrer ao cargo de governador.

