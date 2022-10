Reprodução/Redes Sociais 17.10.22 No debate ocorrido na Band entre os candidatos à presidência, Moro acompanhou Bolsonaro

O candidato à presidência nas eleições 2022 , Jair Bolsonaro (PL) , trouxe ao programa eleitoral desta sexta-feira (21) o senador eleito pelo Paraná, Sergio Moro (União Brasil) . A presença do ex-ministro é inédita e ele aparece criticando os esquemas de corrupção dos governos petistas.



No programa, Moro diz que "os governos do PT foram manchados por escândalos de corrupção". O senador ainda completa: "Não podemos permitir que o PT, com todos esses escândalos de corrupção, retorne ao poder. Por isso pense muito bem em quem você vai votar, que tipo de lição, que tipo de país você quer deixar para os seus filhos."

A utilização da imagem de Moro tem como objetivo reforçar o discurso anticorrupção, ligando a imagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos esquemas do mensalão e da Petrobras.





Saída do governo Bolsonaro

O senador fez parte do governo Bolsonaro durante cerca de um ano, pedindo a renúncia em abril de 2020 . O motivo declarado pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública era a acusação de possível interferência do presidente na Polícia Federal.

A saída foi conturbada, com Moro trocando acusações e xingamentos com o presidente. "Foi fundamental a autonomia da PF para a gente poder realizar esses trabalhos. Isso é até um demonstrativo da importância de garantir a autonomia das instituições de controle e investigação", afirmou o ex-juiz na época.

Candidatura e apoio

No final de 2021, Moro lançou a pré-candidatura à presidência pelo Podemos, tecendo críticas a Lula e Bolsonaro , mas desistiu no percurso até as eleições . Por fim, lançou-se ao senado federal pelo Paraná , ao qual foi eleito.

Já durante o período eleitoral, o ex-ministro fazia menções ao candidato a reeleição, dizendo terem "um inimigo em comum", se referindo ao Partido dos Trabalhadores . Logo no início do segundo turno, o apoio a Bolsonaro , selando as pazes com o candidato.

A decisão foi posta mais efetivamente durante o debate ocorrido na Band , ao qual Sergio Moro e Deltan Dallagnol, ambos membros da Lava Jato, acompanharam a comitiva de Bolsonaro .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.