Reprodução/Redes sociais - 17/05/2022 Sergio Moro vota em Curitiba e diz que jamais vai apoiar Lula

O ex-juiz Sergio Moro votou na manhã deste domingo (2), em Curitiba. Acompanhado apenas da assessoria, o ex-ministro de Bolsonaro votou na Sociedade Beneficente Duque de Caxias.

Com poucas manifestações de apoiadores, Moro disse estar confiante na vitória ao Senado e afirmou que, em caso de segundo turno, não vai apoar Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Não tenho como ficar ao lado do Lula, jamais estarei com o Lula ou com o PT em qualquer circunstância porque é um governo que foi pautado por escândalos de corrupção", afirmou.

Sobre um possível apoio a Bolsonaro segundo turno, Moro disse esperar o resultado, mas garantiu que não estará ao lado de Lula.

Na última pesquisa eleitoral, divulgada pelo Ipec neste sábado (1), Moro aparecia com 35% dos votos, atrás do candidato à reeleição Álvaro Dias (Podemos), que tinha 41% dos votos válidos.

