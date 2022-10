Reprodução - 17.10.2022 O presidente Jair Bolsonaro em entrevista à Rádio Tubi.

Nesta sexta (21), o presidente Jair Bolsonaro recebeu, em São Paulo, o apoio formal de um grupo de lutadores. Entre eles, estavam nomes conhecidos e campeões como Minotauro, José Aldo, Maurício Shogun, Fabrício Werdum, Cyborg, Rafael dos Anjos e Wanderlei Silva.

Em conversa com os apoiadores, Bolsonaro disse que terá um "debate solitário" após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter cancelado sua ida ao debate do SBT . O chefe do Executivo ainda pedia ao grupo de esportistas que fizessem comparações entre ele e o opositor.

“As comparações para ele, do que o cara fez lá atrás, do que fizemos aqui. A questão de família. Hoje, agora a gente tem um debate solitário no SBT, já que o outro cara não vai”, afirmou.

Quando perguntado sobre o motivo da ausência de Lula, Bolsonaro respondeu:

“Brochou, pô. Acho que quando eu coloquei as mãos nas costas dele, ele ficou arrepiado”. A referência é ao debate da Band, no último domingo (16), quando os presidenciáveis se enfrentaram frente a frente. Em um momento, Bolsonaro se aproximou do petista e colocou as mãos nos ombros do adversário, e disse: “Lula, fica aí”.

“Vocês viram renascer o patriotismo no Brasil” , disse Bolsonaro ao discursar ao grupo, que elogiou a atual gestão e fez crítica aos casos de corrupção dos governos do PT.

Após o encontro, Bolsonaro e os lutadores caminharam na rua em frente à academia de artes marciais, enquanto apoiadores gritaram “Mito”. O atleta Fabricio Werdum puxou o grito “Quem luta de verdade vota 22”.

O candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) também estavam presentes.

