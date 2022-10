Reprodução/montagem iG - 14/10/2022 Simone Tebet e Ciro Gomes declararam apoio ao petista

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (14) mostrou para que lado vão os eleitores de Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) neste segundo turno . Os ex-candidatos à Presidência ficaram, respectivamente, em terceiro e quarto lugar na corrida presidencial das eleições de 2022 .

O levantamento aponta que 41% dos eleitores da senadora irão votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os 29% restantes irão para Jair Bolsonaro (PL) . Já entre os eleitores do ex-governador do Ceará, 40% vão para o petista e 31% para o atual presidente.

Simone Tebet e Ciro Gomes declararam apoio a Lula para o segundo pleito das eleições. O pedetista afirmou que o ex-presidente é "a última saída" .

"Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste aos brasileiros duas opções, ao meu ver, insatisfatórias", disse Ciro.

A emedebista declarou não só apoio ao petista , como também confirmou participação da campanha do candidato.

"Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, depositarei nele o meu voto. Porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição. O que desconheço no atual presidente. "Fica aqui o compromisso não apenas do meu voto, mas o meu total apoio à sua campanha, e ao seu governo", disse Tebet.

Datafolha 2º turno

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (14) aponta que Lula lidera na disputa pela Presidência da República no segundo turno com 49% das intenções de voto, contra 44% do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os brancos e nulos correspondem a 5%, segundo a pesquisa. Os indecisos somaram 1%.

Nos votos válidos , que não contabilizam brancos e nulos, o ex-presidente Lula alcançou 53% e Bolsonaro, 47%. A margem de erro desta pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Os presidenciáveis mantiveram os mesmos números da aferição passada. No último levantamento publicado pelo instituto de pesquisa, Lula tinha os mesmos 53% dos votos válidos, e o atual chefe do Executivo do país, 47%.

Nesta pesquisa do segundo turno, o Datafolha ouviu 2.898 eleitores em 180 cidades. Contratado pela Folha e pela TV Globo, o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-01682/2022.

