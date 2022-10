Reprodução: redes sociais - 20/10/2022 Lula em entrevista coletiva no Rio de Janeiro

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , afirmou, nesta quinta-feira (20), que as pesquisas eleitorais servem como "alerta" e diz que está confiante para o segundo turno das eleições 2022 , marcado para o dia 30 de outubro.

“Pesquisa serve apenas para nos alertar. Falta pouco mais de uma semana para a campanha, acho que estamos disputando aquilo que é o chamado voto de abstenção, de quem não foi votar”, disse o petista em entrevista coletiva no Rio de Janeiro.

"A eleição tá muito disputada, tem muita gente definida e fica cada vez mais apertado o número de pessoas que a gente tem que convencer a votar nos candidatos. Eu estou certo que nós vamos ganhar as eleições", acrescentou o ex-presidente.

O candidato do PT também afirmou que o adversário, Jair Bolsonaro (PL) tem progredido lentamente nos levantamentos feitos pelos institutos, mas que ainda sim acredita que ele não conseguirá vencer o pleito.

"Eu acho impossível ele tirar a diferença em uma semana, mesmo fazendo as loucuras que ele faz, as mentiras que ele conta e criando os casos que eles criam. Nós vamos continuar com a nossa campanha do jeito que a gente estabeleceu".

Nesta quinta-feira, em ato de campanha em São Gonçalo , Lula comemorou uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de obrigar a campanha do presidente a dar 170 comerciais eleitorais para a campanha do petista.

“Foi muito importante decisão de tirar o tempo de mentira que o Bolsonaro conta na televisão. E foi por isso que ele perdeu, porque eram ‘fake news’, coisas inverossímeis, para a gente utilizar e quem sabe, conversar com os trabalhadores”, disse o ex-presidente a jornalistas no Rio.

Na quarta (19), a Corte Eleitoral decidiu que a campanha do PT tenha 184 inserções de 30 segundos nas propagandas eleitorais de Bolsonaro na televisão e no rádio. A ordem é por conta de pedidos de direito de resposta feitas pela campanha do ex-presidente. O presidente da República conquistou 14 inserções de 30 segundos como direito de resposta.

