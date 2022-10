Divulgação - 20/10/2022 O candidato vem crescendo nas pesquisas de intensão se votos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a pedir apoio de prefeitos e vereadores para ampliar a votação no estado de São Paulo. Em evento na capital paulista, Bolsonaro atacou o ex-presidente Lula (PT) e usou as pautas de costumes para alavancar a candidatura entre as autoridades.

Aos prefeitos, Bolsonaro se eximiu de culpa pela crise na pandemia e exaltou o trabalho do governo neste ano. O candidato do PL ainda ressaltou ter ultrapassado Lula em Minas Gerais e ampliado a vantagem em São Paulo . Os dados divididos por estados, no entanto, não foram divulgados pelo Datafolha .

“A nossa política de menos Brasília, mais Brasil, tem dado certo e vamos continuar juntos. Venho pedir a vocês mais do que um voto. Dá para virar. Já passamos [o Lula] em Minas Gerais e ampliamos [a vantagem] em São Paulo. A maioria dos governadores eleitos ou reeleitos fecharam conosco. A adesão está sendo enorme”, disse Bolsonaro.

"O que foram esses três anos e oito meses. Tivemos pela frente a pandemia, que lamentavelmente vitimou muita gente, mas também foi um golpe muito forte na economia", declarou.





Bolsonaro ainda aproveitou para atacar Lula e voltou a imputar casos de corrupção na gestão do ex-presidente. O candidato do PL ainda negou haver corrupção em seu governo e ressaltou as pautas contrárias as legalizações da droga e do aborto para inflamar os apoiadores.

“As nossas pautas também são conservadoras, de família, porque nós somos 90% de cristãos. Não queremos aqui ideologia de gênero, não queremos liberar drogas, nós respeitamos a propriedade privada”, disse.

“A gestão lá atrás de corrupção, de descaso, de endividamento do povo sofrido, você sabe qual foi o melhor governo. E também o respeito a família, a diferença do tratamento [com a população]. Ou seja, há uma diferença”, concluiu.

Os governadores de São Paulo , Rodrigo Garcia (PSDB), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), estiveram presentes no evento. Ambos ressaltaram o apoio a Bolsonaro e criticaram as gestões do PT no Brasil e em MG. Antes do primeiro turno, ambos eram críticos severos da gestão de Jair Bolsonaro a frente do Palácio do Planalto.

O último Datafolha, divulgado na quarta-feira (19), aponta Lula com 52% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro subiu para 48%. O candidato do PL, segundo o levantamento, cresceu na região Sudeste em relação à pesquisa da semana anterior.

Visitas ao Sudeste

Bolsonaro tem investido na campanha na região Sudeste para alavancar a candidatura e reverter os votos em cidades e estados considerados ‘chaves’ para a eleição. Entre eles está a capital paulista e Minas Gerais .

O presidente fez três visitas aos mineiros na última semana, enquanto se divide em campanha pelo estado de São Paulo quase toda semana. Na última quarta-feira (12), por exemplo, Bolsonaro fez campanha em Aparecida do Norte (SP).

A região metropolitana será o foco da campanha do PL nos próximos dias. Nesta sexta-feira (21), Bolsonaro vai a Guarulhos e no sábado se reúne, novamente, com lideranças políticas no Palácio dos Bandeirantes.

