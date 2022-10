Reprodução/Youtube Haddad e Tarcísio durante debate entre candidatos ao governo de SP para o 1º turno

Na noite desta segunda-feira (10), acontece o primeiro debate entre os governadores que disputam o segundo turno das eleições 2022 . O encontro entre os candidatos aos governos de São Paulo , Rio Grande do Sul e Amazonas será transmitido pela TV Band.

A nova rodada de debates vai contar com algumas novidades que foram combinadas com as campanhas de cada um dos candidatos que vai participar, informou a emissora. O objetivo do encontro é o confronto direto entre os finalistas e dar mais liberdade para que eles possam debater.

Confira as regras do debate:

A expectativa é que os debates tenham duração de 60 minutos. Cada candidato terá 30 minutos desse tempo total para usar da forma que achar melhor, entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.

Os participantes vão ficar livres para fazer as perguntas que desejarem e, ainda, responderão aos questionamentos dos jornalistas.

Que horas começa?

Os encontros serão exibidos pela Band a partir das 22h em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Já no Amazonas, o debate começa às 21h do horário local devido ao fuso.

Todos os debates vão ocorrer de maneira simultânea e serão transmitidos pela TV Band , BandNews TV, rádio Bandeirantes e BandNews FM de cada estado.

Além disso, também é possível acompanhar a rodada pelo site da Band , no aplicativo BandPlay ou no canal Band Jornalismo do YouTube .

Candidatos

No Amazonas , disputam o segundo turno do governo do estado Wilson Lima (União), que recebeu 42,82% dos votos no primeiro turno, e Eduardo Braga (MDB), que recebeu 20,99% .

Lima já declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) para a reeleição e Braga é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No estado, a mediação será feita pelo jornalista Neto Cavalcante.

Em São Paulo , debatem Tarcísio de Freitas (Republicanos), que teve 42,32% dos votos, e Fernando Haddad (PT), que recebeu 35,70% .

Tarcísio é ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro. Haddad , por sua vez, é ex-ministro da Educação de Lula e já foi prefeito de São Paulo.

A mediação será do jornalista Rodolfo Schneider.

Já no Rio Grande do Sul , o embate é entre Onyx Lorenzoni (PL), que obteve 37,50% dos votos no primeiro turno, e Eduardo Leite (PSDB), que recebeu 26,81% .

Onyx também já foi ministro do governo Bolsonaro (Ministério do Trabalho e Previdência) e conta com o apoio do mandatário. Leite, por outro lado, disse ser neutro nesta eleição presidencial, ou seja, não declarou apoio a Lula ou Bolsonaro.

A mediação será do jornalista Oziris Martins.

