Reprodução/YouTube-PT Lula discursa após resultados do primeiro turno das eleições 2022

Nesta segunda-feira (10), durante entrevista à rádio Tupi FM, do Rio de Janeiro, o candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que "não haverá baixo nível" em suas participações nos debates do segundo turno contra o atual presidente do Brasil , Jair Bolsonaro (PL). Segundo Lula , ele tentará usar o espaço para uma "comparação" entre os governos do PT e do atual mandatário para que o público possa avaliar.

"Eu vou debater da forma que tem que ser o debate: duas pessoas apresentando propostas na televisão, uma pessoa questionando a outra. Eu quero saber o que ele que fez, o que eu fiz e eu quero fazer uma comparação entre os 2 governos para que o povo possa avaliar quem é que tem mais possibilidade de governar o Brasil. É assim que eu vou para o debate. Agora, eu de vez em quando, eu vejo o presidente aparecer na televisão meio nervoso, ofendendo as pessoas, xingando as pessoas. Da minha parte não haverá baixo nível e nem jogo rasteiro”, afirmou Lula.

O presidente Jair Bolsonaro já confirmou presença no primeiro debate do segundo turno que será realizado no próximo dia 16, na TV Bandeirantes.

O petista, também, comentou sobre os apoios que recebeu de Ciro Gomes (PDT), do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e de Simone Tebet (MDB) — os políticos declaram apoio ao ex-presidente na corrida eleitoral para o segundo turno na última semana.

"Os apoios] representam aumentar a quantidade de votos que você teve. Eu, na verdade, acho que esses apoios significam facilitar a possibilidade de eu ganhar as eleições com uma diferença maior no 2º turno", declarou o petista.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.