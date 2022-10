Reprodução: redes sociais - 22/09/2022 Tarcísio de Freitas na TV Vanguarda

O candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) participará do primeiro debate no segundo turno das eleições 2022 , promovido pela Band , nesta segunda-feira (10) contra Fernando Haddad (PT). O ex-ministro da Infraestrutura adotará um discurso gestor e se posicionará como um representante do “antipetismo” no estado paulista.



Segundo apuração do Portal iG, a equipe de Tarcísio aposta que Haddad partirá para cima. A ideia é que Freitas se mostre um candidato tranquilo e pronto para falar apenas de propostas. O objetivo é passar ao eleitor a imagem de que o petista está “desesperado” e não possui um projeto sólido para discutir.

O ex-ministro defenderá o seu legado na Infraestrutura e afirmará quantas vezes for necessário que não “está envolvido em escândalo de corrupção”. Além disso, explicará ao público que estudou para poder ocupar um ministério no governo Bolsonaro e seu plano para São Paulo foi elaborado ao lado de especialistas.

O único ponto que ainda será discutido até perto do debate é a resposta que será dada a Haddad, caso o ex-prefeito de São Paulo pergunte da aliança de Tarcísio com o governador Rodrigo Garcia (PSDB). Isto porque o ex-ministro tem se apresentado como uma opção nova e pronta para fazer mudanças no estado.

Uma ala defende que Freitas diga que tem projetos novos para os paulistas, mas que seguirá programas tucanos que funcionaram. Já outro grupo tem dito que o candidato apenas diga que não há uma aliança, porém um apoio de Garcia que tem muita preocupação que o PT comande São Paulo.

Tarcísio de Freitas e o discurso antipetista

O ex-ministro também não fugirá da polarização Lula x Bolsonaro. Tarcísio foi aconselhado a bater na tecla que é o candidato “anti-PT” e que o estado “não merece ser governado pelo pior prefeito de São Paulo”. Essa estratégia tinha sido traçada no começo do primeiro turno, mas acabou sendo abandonado logo na primeira semana.

Agora a intenção é que o discurso antipetista volte com força. A ideia não busca apenas beneficiar Tarcísio, mas também ajudar a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A expectativa é que tanto Tarcísio quanto Bolsonaro consigam ter um percentual acima dos 60%.

