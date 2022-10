Reprodução - 28.03.2022 O ex-governador do RS, Eduardo Leite (PSDB)

Na manhã desta quinta-feira (6), em entrevista ao jornal digital GZH, o candidato ao governo do Rio Grande do Sul , Eduardo Leite ( PSDB ), declarou que não vai declarar apoio a nenhum dos dois presidenciáveis, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Não preciso ser medido nesta eleição pela régua estreita da polarização nacional. Tenho serviços prestados, sabem como ajo e como faço política", afirmou o tucano.

“Não preciso ser medido nesta eleição pela régua estreita da polarização nacional. Tenho serviços prestados, sabem como ajo e como faço política. Meu adversário é uma dúvida, porque, onde atuou, não atuou bem.” #GauchaAtualidade — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) October 6, 2022

Ele aproveitou a declaração para alfinetar Onyx Lorenzoni (PL), ex-deputado federal que também concorre pelo governo do RS no segundo turno das eleições . "Meu adversário é uma dúvida, porque, onde atuou, não atuou bem", disse Leite.



Segundo apuração do iG, Lula escalou integrantes da sua campanha para negociar uma aliança com Eduardo Leite . Porém, as conversas não avançaram, já que o PT queria integrar 3 propostas de governo ao plano do tucano.

Além disso, aliados do ex-governador o aconselharam a ficar neutro na disputa presidencial por dois motivos: visando a vitória no segundo turno contra Onyx Lorenzoni (PL) e tentando ocupar o espaço de opositor de um eventual governo Lula.

O apoio do tucano à campanha petista ganhou enorme importância após a derrota de Edegar Pretto (PT) na corrida eleitoral pelo estado do Rio Grande do Sul, por 2,5 mil votos.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.