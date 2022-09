Reprodução / TV Globo - 14.09.2022 Candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) em entrevista ao SP1

O candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo de São Paulo , Fernando Haddad , comentou sobre os altos índices de rejeição que apresenta nas pesquisas eleitorais e disse que ainda há tempo de melhorar os indicativos.

"É natural que alguém torça contra. Todo time grande tem quem torce a favor e aqueles que são contra. Temos três semanas para melhorar rejeição", afirmou Haddad, em entrevista ao SP1 , da TV Globo .

Embora Haddad seja o candidato que aparece liderando as pesquisas de intenção de voto para as eleições deste ano, a taxa de rejeição entre os eleitores do estado de São Paulo também é alta.

De acordo com pesquisa Ipespe, contratada pela Fundação Padre Anchieta e divulgada na última sexta-feira (9) , Haddad aparece em primeiro lugar na corrida pelo governo de São Paulo. Tarcísio de Freitas (Republicanos) vem em segundo lugar, mas empatado tecnicamente com Rodrigo Garcia (PSDB) .

Segundo o relatório, o ex-prefeito da capital paulista alcançou 36% das intenções de votos. O candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) atingiu 21%, enquanto o atual governador do estado conquistou 16%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Apesar de as taxas serem favoráveis para o ex-prefeito da capital paulista, de acordo com o mesmo levantamento, 43% das pessoas ouvidas pelo instituto disseram que não votariam em Haddad de jeito nenhum — o maior número entre os candidatos apresentados.

Depois, quem aparece com maior índice de rejeição é Tarcísio, com 31%, seguido por Vinícius Poit (Novo), com 30%, e Garcia e Gabriel Colombo (PCB), ambos com 28%.

Corrupção

Ao ser questionado sobre corrupção na esfera pública, Haddad afirmou que o combate se dá pela escolha de uma equipe técnica e de qualidade, mas garantindo autonomia a órgãos de fiscalizadores, como a Controladoria.

"Escolher o time é fundamental. Você precisa de um controle interno. Não precisa contar só com Ministério Público e Tribunal de Contas. Precisa de uma Controladoria. A Controladoria criada no governo Lula inibiu problemas nos Ministérios. Ela funciona muito bem", disse ele na entrevista.



"Essa que foi criada no estado não funciona. Precisa de uma lei que dê ampla liberdade pro controlador. Se for uma só para constar, não vai resolver".

Eleições

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro. Caso um segundo turno seja necessário, ele está previsto para ocorrer no dia 30 do mesmo mês.

