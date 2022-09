Reprodução/TV Cultura - 14.09.2022 Fernando Haddad mudou seu tom em relação ao debate da Band

A equipe de Fernando Haddad (PT) gostou muito do desempenho dele no debate promovido pela TV Cultura , na última terça-feira (13). Porém, aliados apontaram um erro do candidato ao governo de São Paulo . Segundo a sua campanha, ele não fez grandes acenos aos eleitores do interior paulista nas eleições 2022 .



A avaliação interna é que o petista explorou bem as fragilidades do governador Rodrigo Garcia (PSDB). Inclusive, apesar da resposta final ter sido do tucano, a provocação do ex-ministro da Educação sobre o irmão condenado do chefe do executivo paulista foi visto o melhor momento do ex-prefeito.

Além disso, a campanha gostou da mudança de tom de Haddad em relação ao debate da Band. Na ocasião, o candidato apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acabou sendo agressivo, algo incompatível com quem está em primeiro lugar nas pesquisas.

No encontro entre concorrentes ao Palácio dos Bandeirantes promovido pela TV Cultura, o ex-prefeito paulista foi firme em alguns pontos, mas apresentando suas propostas. O ex-ministro também levantou a “bola” de Lula, que busca retornar ao cargo de presidente.

A ideia é que Haddad mantenha essa estratégia nos próximos debates, desde que siga na primeira colocação nas pesquisas. Apesar da campanha acreditar que o petista conseguirá chegar ao segundo turno em primeiro lugar, a ordem é que todos estejam atentos.

Equipe aponta erro para Haddad

Mesmo recebendo muitos elogios, Haddad escutou da sua equipe que ele cometeu um erro. Aliados dizem que o ex-prefeito tem um eleitor cativo na Grande São Paulo, mas possui rejeição no interior. Por conta disso, na visão da campanha, faltou sinalizar para o eleitorado que mora longe da capital.

Uma das formas de acenar para os interioranos seria citar mais vezes o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB). Não por acaso, durante a sabatina no SP1, o ex-ministro falou do ex-governador nas suas considerações finais.

Nesta reta final, a imagem de Alckmin será usada mais vezes pelos petistas no estado paulista. O objetivo é consolidar o bom desempenho de Haddad e aumentar ainda mais o desempenho de Lula, buscando uma vitória já no primeiro turno na esfera federal.

