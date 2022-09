Reprodução / TV Globo - 14.09.2022 Candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) em entrevista ao SP1

Nesta quarta-feira (14), o candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo de São Paulo nas eleições deste ano, Fernando Haddad , disse não ser contra o agronegócio , mas que as pessoas "não comem látex ou soja", saindo em defesa da agricultura familiar.

"Alguma coisa contra o agronegócio ? Não. É importante produzir cana, produzir soja, produzir suco de laranja, produzir látex... Está tudo em ordem. Mas você não come látex, você não come soja", disse o candidato em entrevista ao SP1 , da TV Globo .

"O que você come é arroz, feijão, mandioca. E a produção per capita desses alimentos está caindo no Brasil. Por isso que você chega no mercado está tudo pela hora da morte. Não dá para ser assim."

Na sabatina , o candidato afirmou que não é preciso "brigar com o agronegócio ". "Nós temos terra. No portal do Paranapanema, por exemplo, são terras devolutas. A Justiça declarou que aquelas terras são do Estado. Será que a gente não pode pensar em produzir mais alimentos?", questionou.

Antes disso, o ex-prefeito de São Paulo defendeu a agricultura familiar e citou o pai, que é agricultor.

"Eu sou muito fã da agricultura familiar, o meu pai é agricultor familiar. Meu pai veio do Líbano com 24 anos, trabalhou na roça dos 8 aos 24 anos. Quando veio para São Paulo, foi morar em Uchoa, uma cidade com 12 mil habitantes perto de Rio Preto, foi vender armarinho para agricultores familiares e passou sete anos em Uchoa antes de vir para a capital onde ele conheceu minha mãe e constituiu sua família", acrescentou.

De acordo com pesquisa Ipespe, contratada pela Fundação Padre Anchieta e divulgada na última sexta-feira (9) , Haddad aparece em primeiro lugar na corrida pelo governo de São Paulo. Tarcísio de Freitas (Republicanos) vem em segundo lugar, mas empatado tecnicamente com Rodrigo Garcia (PSDB) .

Segundo o relatório, o ex-prefeito da capital paulista alcançou 36% das intenções de votos. O candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) atingiu 21%, enquanto o atual governador do estado conquistou 16%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

