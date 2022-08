Reprodução/ Flickr Ministério da Infraestrutura Tarcísio de Freitas

A campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) comemorou a nova pesquisa Ipec para o governo de São Paulo, divulgada na última terça-feira (30). O candidato cresceu cinco pontos em comparação com o relatório anterior e se isolou na segunda colocação, distanciando-se de Rodrigo Garcia (PSDB). A primeira avaliação feita pela sua equipe é que associá-lo ao presidente Jair Bolsonaro (PL) nas duas primeiras semanas de campanha surtiu efeito.



Existia uma grande preocupação entre os aliados de Tarcísio com o possível crescimento do governador paulista com o início da campanha, principalmente com a propaganda eleitoral gratuita exibida na TV e no rádio. No entanto, também havia a expectativa que o chefe do executivo federal influenciasse o eleitor a escolher o ex-ministro da Infraestrutura.

A equipe avalia que o debate na Band, as sabatinas e os atos nas ruas foram fundamentais para Tarcísio sair de 12% para 17%, enquanto Rodrigo pulou de 9% para 10%. Apresentando-se como candidato de Bolsonaro, muitos apoiadores do presidente têm demonstrado apoio a sua candidatura.

Em relação ao comercial eleitoral na TV e no rádio, a campanha do ex-ministro acredita que o Ipec ainda não conseguiu captar o efeito das propagandas junto ao eleitor. Essa análise será feita após o resultado do Datafolha, que será divulgado já nesta quinta-feira (1°).

A ordem da campanha é seguir associando Tarcísio a Bolsonaro e destacando o currículo do ex-ministro ao eleitor paulista. A expectativa é chegar na última semana acima dos 20%, alcançando a vaga para o segundo turno.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.