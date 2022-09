Reprodução - 11.08.2022 Haddad, Rodrigo Garcia e Tarcisio de Freitas

A pesquisa Ipespe, contratada pela Fundação Padre Anchieta e divulgada nesta sexta-feira (9), apresenta Fernando Haddad (PT) em primeiro lugar na corrida pelo governo de São Paulo. Tarcísio de Freitas (Republicanos) vem em segundo lugar, mas empatado tecnicamente com Rodrigo Garcia (PSDB).



De acordo com o relatório publicado pelo instituto de pesquisa, o ex-prefeito da capital paulista alcançou 36% das intenções de votos. O candidato do presidente Jair Bolsonaro atingiu 21%, enquanto o atual governador do estado conquistou 16%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Vinicius Poit (Novo), Altino Junior (PSTU), Carol Vigliar (UP) e Gabriel Colombo (PCB) atingiram 1% cada. Elvis Cezar (PDT), Antonio Jorge (DC) e Edson Dorta (PCO) foram citados pelos entrevistados, mas não conseguiram pontuar.

Brancos e nulos representam 12% dos eleitores, mesmo percentual dos que afirmaram que não sabem ou não quiseram responder a entrevista.

O levantamento foi feito entre os dias 5 e 7 de setembro. A pesquisa escutou mil eleitores que votam em São Paulo. O índice de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-09627/2022. O relatório custou R$ 40 mil.



