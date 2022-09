Reprodução/Globo - 13.09.2022 Rodrigo Garcia criticou Tarcísio de Freitas

Nesta terça-feira (13), Rodrigo Garcia (PSDB) criticou Tarcísio de Freitas (Republicanos) por conta da promessa do seu adversário de entregar 500 mil moradias, caso seja eleito na eleição 2022 . O atual governador de São Paulo e candidato à reeleição afirmou que a proposta é “inexequível”.



O posicionamento de Garcia não foi por acaso. Na última segunda (12), Tarcísio participou da sabatina do jornal local da Globo e falou que, caso seja eleito, entregará 500 mil unidades. Porém, ele não explicou como alcançará esse objetivo e chamou o plano de “ousado”.

“São Paulo é o único estado do Brasil que investe 1% do PIB em habitação. Nesses últimos quatro anos, sozinho, São Paulo contratou habitação para população de baixa renda. Eu vi meu adversário [Tarcísio de Freitas] prometendo fazer 500 mil casas, isso inexequível”, rebateu Rodrigo em entrevista ao SP1.

Garcia relembrou que foi secretário de Habitação no estado paulista e que é impossível alcançar o número prometido pelo seu adversário. Ele aproveitou também para criticar a gestão Jair Bolsonaro (PL).

“Eu fui secretário de Habitação em São Paulo. Em quatro anos, entreguei 120 mil moradias, porque o governo estadual investe. O governo federal não contratou uma casa de habitação na chamada faixa 1, nos últimos três anos. O governo do estado que bancou tudo sozinha as habitações de interesses sociais”, comentou.

Alan Severiano aproveitou o momento para perguntar qual é a meta de Garcia na área de habitação. “Nosso compromisso para o próximo governo é entregar 140 mil unidades, que vamos fazer através dos programas Nossa Casa, Casa Paulista e Viver Melhor. São vários projetos que temos, usando recursos próprios. Nesses quatro anos, fizemos 70 mil unidades e vamos dobrar nos próximos quatro”, concluiu.

A crítica de Garcia contra Tarcísio tem aumentado e vice-versa. Segundo a última pesquisa Ipec para governo de São Paulo, divulgada no dia 6 de setembro, o ex-governador apareceu com 14% das intenções de votos contra 21% do ex-ministro da Infraestrutura.

Fernando Haddad (PT) lidera com folga, tendo 36%. Mesmo distante, o petista está sendo poupado, porque Rodrigo e Freitas buscam uma vaga no segundo turno contra ele.

