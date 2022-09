Reprodução/Globo Tarcísio de Freitas fez promessa ousada

Nesta segunda-feira (12), o candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) prometeu entregar 500 mil residência em um eventual governo. Em entrevista ao SP1, o ex-ministro da Infraestrutura disse que a meta é “ousada”, mas não explicou como pretende atingir esse objetivo.



Alan Severiano, apresentador do telejornal, declarou que o investimento em moradia caiu muito durante o governo Bolsonaro. Porém, Tarcísio relatou que pretende ter o apoio do governo federal para zerar o número de pessoas que vivem na rua na cidade de São Paulo.

"Não vamos admitir 38 mil moradores de rua na cidade de SP. Queremos chegar no fim do governo sem morador de rua. Queremos zerar essa questão por meio de três pilares. A provisão direta de casas, governo construindo suas casas em aliança com o governo federal, por meio das parcerias-públicas privadas. Temos projeto Campo dos Elíseos, rebaixamento da linha férrea do Braz”, explicou.

Na sequência, o jornalista explicou que esse problema é muito grande também no interior paulista. O candidato então prometeu atingir um número alto de moradias para pessoas que estão cansadas de pagar aluguel, moradores de áreas de risco e pessoas em situação de rua.

“Em quatro anos, pretendemos reduzir esse déficit em 50%. Queremos construir 500 mil residências. É uma meta ousada e possível se a gente usar a inteligência, trazendo o capital privado”, garantiu, mas sem contar quais recursos utilizará para atingir essa meta e como irá atrair a iniciativa privada para o seu projeto.

