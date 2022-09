Reprodução/Globo Tarcísio de Freitas evita criticar apoiadores envolvidos em escândalos de corrupção

Nesta segunda-feira (12), Tarcísio de Freitas afirmou que não há contradição em ter PL e o PTB, partidos envolvidos em escândalo de corrupção, em sua coligação. Ele minimizou o apoio de Valdemar Costa Neto, Cristiane Brasil e Eduardo Cunha e garantiu que, caso vença as eleições, terá uma equipe técnica.



“Eu entendo que todos os partidos têm pessoas que passam por problemas, a política brasileira é permeada dessas histórias. Nós temos lá uma pessoa que passou por problemas, pagou o que devia à Justiça e ele sabe que não tem conversa com o presidente da República que é absolutamente intolerante com a corrupção assim como eu também”, comentou.

Porém, apesar de dizer que é intolerante com a corrupção, Tarcísio não demonstrou nenhuma resistência em ter o apoio do PL e também do PTB. Além disso, seu vice, Felício Ramuth (PSD), foi apontado pelo MP de ter participação em licitação fraudulenta no litoral sul do estado paulista.

O candidato garantiu que terá pessoas técnicas no seu governo. “Quem disse que eles vão participar do governo? Eu acho que a gente tem que olhar para o time de projetos que eu já organizei. Quem está comandando, por exemplo, meu plano de governo é o Afif Domingos tem que tem uma história com o empreendedorismo, criou o Simples Nacional", explicou.

"Primeiro vamos ver com quem eu estou trabalhando e quem está me ajudando a estrutura o plano de governo. Eu acredito em equipe, eu estou com uma equipe bem montada. O fato de eu ter pessoas que se envolveram em problemas que fazem parte de partidos que estão na minha aliança não significa absolutamente nada", concluiu.

