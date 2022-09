Reprodução/Ita News - 11.09.2022 Cássio Cenali pede desculpas após vídeo repercutir nas redes sociais

O empresário bolsonarista Cássio Cenali pediu desculpas neste domingo (11) por humilhar uma mulher eleitora do ex-presidente Lula (PT) enquanto fazia uma doação de marmitas. O vídeo ganhou forte repercussão nas redes sociais neste final de semana.



Em novo vídeo enviado ao jornal local Ita News, Cássio pede desculpas e diz que gravar o clipe humilhando a mulher foi uma "infelicidade". "Estou muito arrependido", afirma.

"Faz mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para moradores de rua, e inclusive para essa senhora. E não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho", continua Cássio, dizendo que faz as doações com dinheiro próprio e que não tem apoio de políticos. "Eu só quero a caridade", complementa. Assista:



Entenda o caso



Neste final de semana, circulou nas redes sociais um vídeo em que Cássio aparece humilhando uma mulher ao perceber que ela votará em Lula.

"A senhora é Bolsonaro ou Lula?", pergunta o empresário à mulher. "Ah, eu sou Lula", responde ela. Em seguida, Cássio diz: "A partir de hoje não tem mais marmita, está bom? É a última marmita que vem aqui, a senhora peça para o Lula agora, beleza? É a última marmita que vem pra senhora". Veja:



Agora não é só relatos, tem um vídeo feito por um seguidor da seita desalmada bolsonarista humilhando uma senhora que vive em condições vulneráveis só por ela apoiar o @LulaOficial . pic.twitter.com/JywJgSRT3p — Rodrigo (Palito) Cebrian (@rodcebrian) September 10, 2022

Depois da repercussão, diversos políticos se manifestaram contra a atitude de Cássio. O empresário tem 14 processos na Justiça e recebeu indevidamente o Auxílio Emergencial.



