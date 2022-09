Reprodução: redes sociais - 11/09/2022 Lula e Marina Silva durante encontro em São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , candidato à Presidência, se encontrou neste domingo (11) com a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede-SP) . A conversa ocorreu em São Paulo e durou cerca de duas horas.

“Hoje, a meu convite, depois de muitos anos, reencontrei com a Marina Silva. Relembramos da nossa história, desde quando nos conhecemos. Conversamos por duas horas e ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente”, disse Lula em seu perfil no Twitter.

Marina Silva também se pronunciou sobre o encontro nas redes sociais.

"Foi uma boa e necessária conversa onde pude apresentar propostas para um Brasil mais justo e sustentável", disse ela.

Candidata a deputada federal em São Paulo pela Rede Sustentabilidade, Marina declarou seu apoio a Haddad na corrida pelo governo de São Paulo. Ela chegou a ser convidada para ser vice do petista, mas preferiu concorrer a uma vaga na Câmara.

Marina já foi filiada do PT e foi ministra do Meio Ambiente no governo de Lula. Ela rompeu relações com o partido após descordar de projetos de engenharia que não eram sustentáveis.

