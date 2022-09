Reprodução/ montagem iG - 11/09/2022 Hang abre processo contra Janones por danos morais

O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, abriu um processo contra o deputado federal André Janones (Avante-MG) por danos morais. A ação está em andamento na Vara Cível da Comarca de Brusque, em Santa Catarina.

A defesa de Hang pede que o parlamentar pague indenização de R$ 200 mil por publicar mensagens com xingamentos ao empresário. Os advogados também pedem que Janones retirem o conteúdo do Twitter.

O candidato a reeleição para deputado federal chamou, no dia 19 de agosto, o empresário de "bandido". No dia anterior, ele escreveu: “vergonha é ajudar a MATAR a própria mãe incentivando ela tomar cloroquina, e depois esconder a causa da morte”.

Que Deus tenha piedade da sua alma @LucianoHangBr , e que em breve tenhamos um país onde bandidos como você, que usam empresas como fachada pra lavar dinheiro e ainda posar de trabalhador, apodreçam na cadeia. — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) August 19, 2022

Janones provocou Hang dizendo que o empresário poderia processá-lo, porque ele tinha foro privilegiado.

Luciano, pode vir com o processinho mas lembra que eu tenho foro privilegiado tá? Quem julga é o Xandão! 😘 — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) August 19, 2022

Estas publicações estão anexadas no processo, que segundo os advogados de Luciano Hang, foram maldosas e ardilosas.

“Nota-se que as publicações caluniosas do Requerido, realizadas de maneira maldosa e ardilosa, expressamente afirmam que o SR. LUCIANO HANG MATOU A PRÓPRIA MÃE, de modo que lhe imputou a prática do crime de homicídio, agravado pela condição de ser cometido contra ascendente e pior, que este foi realizado para defender uma ideologia fascista, inclusive com a ocultação da causa mortis.”

Os advogados do empresário também explicitam no processo que as afirmações de Janones são "inverídicas e ofensivas".

“As afirmações lançadas na postagem são inverídicas e ofensivas, além de completamente insensíveis ao fatídico acontecimento envolvendo o falecimento de sua mãe”, diz o documento.

