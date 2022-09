Reprodução: Facebook / The Royal Family Rainha Elizabeth II será sepultada em 19 de setembro

O Palácio de Buckingham e o governo britânico oficializaram o dia 19 de setembro como o dia em que a rainha Elizabeth II será sepultada. A data já era dada como certa por diversos veículos de imprensa locais, mas agora foi confirmada.



Neste sábado (10), o rei Charles III decretou que o dia do funeral da rainha será considerado feriado nacional no Reino Unido. Charles III foi oficialmente proclamado rei em cerimônia neste sábado.

Em entrevista à CNN Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que avalia, junto de sua equipe, se irá comparecer ao funeral , que deve contar com a presença de chefes de Estado de vários países.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.