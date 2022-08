Reprodução: agência brasil - 12/08/2022 Propaganda eleitoral

Em audiência pública nesta quinta-feira (18), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresentou o tempo para a propaganda eleitoral no rádio e na televisão dos candidatos à Presidência da República.

Os partidos podem contestar a quantidade de tempo de cada candidato e o número de inserções até o fim desta quinta-feira. O TSE apresentará a regra definitiva na próxima terça (23).

Confira o tempo por ordem crescente:

Os candidatos à Presidência Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Vera (PSTU) não terão direito ao horário eleitoral gratuito porque representam partidos que não foram autorizados a acessar o fundo eleitoral e propaganda eleitoral gratuita.

Ainda, a distribuição do TSE gerou quatro segundos restantes. Esse tempo extra será adicionado sempre ao último partido na ordem de exibição.

Veja a ordem de exibição de cada candidato:

1º: Roberto Jefferson;

2º: Soraya Thronicke;

3º: Felipe d’Avila;

4º: Lula;

5º: Simone Tebet;

6º: Jair Bolsonaro;

7º: Ciro Gomes.

A ordem acima é referente ao primeiro dia de horário eleitoral, 26 de agosto. Nas próximas datas, a ordem mudará todos os dias.

O primeiro candidato a se propagar no dia 26 irá para o último espaço no dia seguinte, e assim por diante até chegar ao topo novamente.

Dia e hora

A propaganda eleitoral gratuita terá início no dia 26 de agosto e irá até o dia 29 de setembro no primeiro turno. Os candidatos irão ao ar às terças, quintas e sábados, em dois blocos diários de 12 minutos e 30 segundos.

Na televisão, o primeiro bloco será às 13h e o segundo, às 20h30. No rádio, haverá um bloco às 7h da manhã e outro às 12h.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.