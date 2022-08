Reprodução/YouTube - 18.08.2022 Ciro Gomes criticou Bolsonaro

Nesta quinta-feira (18), o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL). Na avaliação do pedetista, o candidato à reeleição está usando a fé das pessoas para manipulá-las. A fala foi feita antes da sabatina organizada pela Associação Comercial de São Paulo.



"Bolsonaro manipulando a fé do povo, incitando esse fundamentalismo que acaba descambando para a violência e o genocídio", disse Ciro. Na sequência, ele aproveitou para mencionar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"E o Lula lança dizendo que o Bolsonaro usa Deus e Deus usa o Lula. Neste caso, Bolsonaro já ganhou. O que nós temos que dizer é: a liberdade religiosa é um valor que é o estado nacional laico, tem que proteger e guardar, porque todas as vezes que os corruptos da política usaram a religiosidade, a fé legitima do nosso povo ou de qualquer nação, deu naquilo que nós conhecemos: regimes fundamentalistas violentos", completou.

Em terceiro lugar nas pesquisas, Ciro tenta conquistar o eleito para chegar ao segundo turno. Por conta disso, o pedetista tem feito críticas contra o atual presidente da República e o petista.

A campanha de Bolsonaro tem feito uma “guerra santa” para atrair os votos de eleitores evangélicos. A primeira-dama Michelle Bolsonaro foi chamada para conquistar o público religioso.

