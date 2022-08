Geraldo Magela/Agência Senado União Brasil lança oficialmente Soraya Thronicke como candidata à Presidência

O União Brasil lançou oficialmente nesta sexta-feira, em convenção nacional do partido em São Paulo, a candidatura da senadora Soraya Thronicke (MS) à Presidência da República . O nome foi anunciado na última terça-feira, depois que o deputado federal Luciano Bivar (União Brasil/PE) desistiu de concorrer ao cargo . Bivar deve tentar à reeleição no Congresso Nacional.

Ex-secretário da Receita Federal do governo Bolsonaro, Marcos Cintra foi anunciado como vice.

Soraya Vieira Thronicke, 49 anos, nasceu em Dourados, Mato Grosso do Sul e atualmente ocupa o cargo de presidente do União Brasil Mulher. Ela é formada em Direito pelo Centro Universitário de Campo Grande (UNAES) e tem MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A senadora presidiu a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal (CRA) de 2019 a 2021.

Durante a CPI da Covid, Soraya Thronicke adotou tom crítico à postura do governo federal, especialmente sobre a demora na compra de vacinas e o tratamento precoce, comprovadamente ineficaz .

