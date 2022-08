Divulgação Ciro critica post de Gleisi Hoffman, presidente do PT

Ciro Gomes , cadidato do PDT nas eleições presidenciais deste ano, criticou uma publicação feita nesta quarta-feira (17) por Gleisi Hoffman, presidente do PT, em uma rede social.

Na sua conta do Instagram, Gleisi postou uma uma imagem onde aparecem Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula. A publicação contém a frase "Bolsonaro usa Deus. Deus usa Lula!".

Na legenda, a presidente nacional do PT escreveu "essa é a diferença entre quem usa Deus e a fé pra manipular e conseguir votos e quem fala de Cristo e amor sem esperar nada em troca".

Ciro usou o seu perfil oficial do Twitter para compartilhar uma imagem do post de Hoffman e criticar o "uso em vão" do nome de Deus por parte dos seus concorrentes na corrida eleitoral.

"Quando o discurso da esquerda se assemelha ao fascismo da pior das direitas, o uso em vão do Nome de Deus já traz em si um forte castigo. O de mostrar que os dois lados – e seus dois líderes – estão se tornando iguais", afirmou na postagem.

Quando o discurso da esquerda se assemelha ao fascismo da pior das direitas, o uso em vão do Nome de Deus já traz em si um forte castigo. O de mostrar que os dois lados – e seus dois líderes – estão se tornando iguais. pic.twitter.com/kUMynaAAoU — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) August 17, 2022

