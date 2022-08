Montagem Bolsonaro e Lula

A Pesquisa Genial/Quaest para as eleições presidenciais de 2022, divulgada nesta quarta-feira (17), mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém à frente, com 45% das intenções de voto no primeiro turno, seguido do atual mandatário do país Jair Bolsonaro (PL), com 33%, mesmo após o início do pagamento de benefícios e pelo governo federal, incluindo o Auxílio Brasil, a diferença de 12 pontos percentuais entre os candidatos se manteve.

Ciro Gomes (PDT) aparece com 6% e Simone Tebet (MDB), com 3%. Os demais candidatos não pontuaram.

Os que dizem que irão votar em branco, anular ou deixar de votar somam 6%. A proporção dos indecisos também é de 6%.

Intenção de voto para presidente

O levantamento ouviu 2.000 eleitores em 123 municípios de 11 a 14 de agosto de 2022.A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos em um intervalo de confiança de 95%.



