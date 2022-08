Reprodução/YouTube OAB - 18.08.2022 Simone Tebet criticou a reeleição

Nesta quinta-feira (18), a candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) afirmou que, caso seja eleita, vai propor ao Congresso para acabar com a reeleição. Na opinião dela, esse é o “maior problema no Brasil”. Ela também criticou o “orçamento secreto” e garantiu que trabalhará para dar “transparência absoluta”.



"Fim da reeleição e, com ética, governar. Se eu eleita presidente, com uma caneta como esta, eu dou transparência no orçamento secreto, eu baixo um ato normativo exigindo que todos os ministros de Estado deem transparência absoluta nas contas públicas do orçamento”, afirmou Tebet em sabatina feita pela seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), em São Paulo.

“No primeiro dia, ele vai dizer quem é o parlamentar que mandou recurso, para onde mandou esse recurso, para ver se lá, na ponta, esse dinheiro chegou", acrescentou.

Ela acredita que a reeleição permite com que ocorra “negociatas” e “escândalos de corrupção”. Durante o discurso, a presidenciável falou sobre o mensalão, o petrolão e desvios do orçamento secreto.

Simone também demonstrou preocupação com as eleições e que é muito importante que os candidatos e a Justiça lutem contra as mentiras. "A maior ameaça às democracias modernas no mundo é exatamente a que nós vemos hoje nas redes sociais, através de fake news", completou.

