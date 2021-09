Divulgação CPI da Câmara foi aprovada três dias após Alesp decidir pela instalação no âmbito estadual





As irregularidades apontadas na Prevent Senior durante a pandemia serão apuradas em uma terceira Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Além da CPI no Senado, que trouxe à tona as denúncias de médicos, e da CPI da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), anunciada na última segunda-feira (27) , a Câmara Municipal da capital paulista também fará uma investigação.



A medida foi aprovada pelos vereadores em sessão realizada na tarde desta quinta-feira (30). Ela atende a um requerimento apresentado pelo edil Antonio Donato (PT), que pediu brevidade no início dos trabalho.

#SessãoPlenáriaCMSP | Ver. @Donato_PT (PT) proponente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Prevent Sênior agradece aos demais parlamentares pela aprovação do requerimento que possibilitou a abertura da Comissão.



Os procedimentos realizados pela operadora de saúde, agora sob diversas investigações, incluem ocultação de morte por Covid-19 , disseminação do kit Covid , composto por medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença, assédio moral com os profissionais de saúde empregados nos hospitais da rede, entre outras coisas. Diante das denúncias, o Ministério Público de São Paulo também iniciou uma apuração e anunciou a ampliação do número de promotores na força-tarefa.





Oito profissionais foram encarregados de acompanhar o inquérito do Departamento de Homicídios junto ao promotor natural do caso, Rodolfo Bruno Palazzi. A polícia apura se a prescrição do kit Covid nos pacientes que vieram a óbito se configura como homicídio.