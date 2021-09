O Antagonista Jair Bolsonaro





Após fazer o discurso de abertura na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) , o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), desmarcou uma entrevista ao site de notícias ONU News. A informação é da Folha de S. Paulo.

Ainda de acordo com a publicação, Bolsonaro deixou a sede da ONU logo após o seu pronunciamento e não compareceu ao local em que atenderia a reportagem do site da entidade. Segundo a Folha de S. Paulo, o presidente tem evitado a imprensa desde domingo (19), quando chegou a Nova York para participar da Assembleia Geral.





Discurso

Em seu discurso, Bolsonaro defendeu o uso do tratamento precoce - que não possui eficácia comprovada - no combate a pandemia do novo coronavírus."Não entendemos por que muitos países se posicionaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos", declarou o mandatário.

Além disso, o presidente também falou que chegou a pagar um auxílio emergencial de 800 dólares aos brasileiros , por causa da crise agravada pela pandemia.

Por causa das mentiras , Bolsonaro foi criticado por jornalistas , bem como políticos e virou alvo de memes na web .