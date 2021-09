"Recursos destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados"

Ao contrário do que disse o chefe do Executivo, o orçamento dobrado para o Ibama e o ICMBio, órgãos de fiscalização do Ministério do Meio Ambiente, está previsto apenas para a partir de 2022. Ainda assim, o aumento partirá de números em queda, já que as despesas para esses órgãos em 2021 foram as menores desde 2017