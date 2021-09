Reprodução Jair Bolsonaro discursa e dá início a 76ª Assembleia Geral da ONU

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realiza nesta terça-feira (21), às 10h da manhã, a abertura da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Desde 1947, a fala do representante brasileiro abre a sessão de debates entre os líderes mundiais. Em seguida ao mandatário, falará o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Confira ao vivo:





A expectativa é de que o discurso do presidente trate sobe dois assuntos: a situação vacinal do Brasil contra a Covid-19 e a votação sobre o Marco Temporal.

Há uma recomendação do Ministério da Saúde para que o capitão do Exército sinalize à comunidade internacional que o Brasil pode se tornar um doador de vacinas a países menos favorecidos a partir do próximo ano.

Em relação a votação que corre no Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o Marco Temporal, que modificaria as demarcações de terras indígenas em solo brasileiro, o Bolsonaro afirmou, sem apresentar nenhuma prova que corrobore sua tese, que caso o STF tenha um novo entendimento sobre o Marco, o "Brasil e o mundo" correrão o risco de passar por um período de insegurança alimentar.

A pauta tramita na Suprema Corte, mas seu julgamento foi suspenso na última quarta-feira (15) após o pedido de vistas - ou seja, de mais tempo para análise - do ministro Alexandre de Moraes.





Bolsonaro também é o único presidente entre os líderes do G20 a não ter se vacinado. Entre os líderes que não divulgaram sua situação vacinal, destaca-se o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, e os dois ministros das Relações Exteriores da China e da Arábia Saudita.